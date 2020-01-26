В Нигерии зафиксировали вспышку лихорадки Ласса

ПРЕТОРИЯ, 26 января. /ТАСС/. Вспышка лихорадки Ласса зафиксирована на юге Нигерии, с начала января от болезни скончались 29 человек. Об этом сообщило в воскресенье агентство AFP со ссылкой на медицинские власти страны.

"По состоянию на 24 января текущего года в Нигерии зарегистрировано 195 случаев заболевания лихорадкой Ласса, 29 человек скончались", - цитирует агентство главу Нигерийского центра по контролю за заболеваниями (NEMA) Чикве Ихеквеазу. По его словам, около 90% всех зарегистрированных случаев этого заболевания отмечены в трех южных штатах - Ондо, Эдо и Эбонийи.

Эпидемия лихорадки Ласса была отмечена в Нигерии в прошлом году, жертвами болезни стали 170 человек. К концу года ситуация, по словам медицинских властей, стабилизировалась.

Лихорадка Ласса представляет собой острое инфекционное вирусное заболевание из группы геморрагических лихорадок. Она родственна заболеванию, вызываемому вирусом Эбола. Наиболее широкое распространение лихорадка Ласса получила в Западной Африке, включая Нигерию, Либерию, Гану, Гвинею и Сьерра-Леоне. Ежегодно в этих странах лихорадкой Ласса болеют до 500 тыс. человек, число скончавшихся составляет около 5 тыс. человек.