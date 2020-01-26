СМИ: на борту самолета в Иране возник пожар

ТАСС, 26 января. Пожар возник на борту самолета, выполнявшего рейс на внутренних линиях в Иране. Об этом в воскресенье сообщил иракский телеканал Al Sumaria.

По его информации, лайнер загорелся в воздухе через несколько минут после взлета из аэропорта административного центра провинции Голестан, города Горган, расположенного на севере Ирана. Самолет был вынужден вернуться в аэропорт вылета.

Лайнер должен был совершить регулярный рейс из Горгана в иранскую столицу.

По предварительным данным, в результате вынужденной посадки в Горгане никто из пассажиров серьезно не пострадал. Авиационные власти Ирана приступили к расследованию причин возникновения пожара на борту самолета.