В Курске погибли два ребенка, провалившиеся под лед

ТАСС, 26 января. Двое детей погибли, провалившись под лед на реке Сейм в Курске. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в региональном управлении МЧС.

"Информация о том, что на льду находятся двое детей, поступила к нам от очевидца. На место выехали пожарно-спасательное подразделение, водолазная группа, проводили поиски, обнаружены тела двух девочек 2008 года рождения", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы, ЧП произошло на тонком льду на реке Сейм в районе улицы Крюкова. Обстоятельства происшествия выясняются.