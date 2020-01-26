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В Курске погибли два ребенка, провалившиеся под лед

Спасатели вытащили тела девочек 2008 года рождения из реки Сейм

ТАСС, 26 января. Двое детей погибли, провалившись под лед на реке Сейм в Курске. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в региональном управлении МЧС.

"Информация о том, что на льду находятся двое детей, поступила к нам от очевидца. На место выехали пожарно-спасательное подразделение, водолазная группа, проводили поиски, обнаружены тела двух девочек 2008 года рождения", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы, ЧП произошло на тонком льду на реке Сейм в районе улицы Крюкова. Обстоятельства происшествия выясняются.

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