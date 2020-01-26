В Москве автомобиль сбил ограждение и упал в Яузу

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. В Москве автомобиль влетел в ограждение и упал в Яузу, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного главка МЧС.

"В районе дома №13 на Рубцовской набережной легковой автомобиль повредил заграждение и упал в реку Яузу. До прибытия пожарно-спасательных подразделений сотрудники ДПС передали водителя медикам для оказания помощи", - сказали в главке.

К месту аварии направляется пожарный кран-манипулятор для извлечения автомобиля из водоема. Обстоятельства ДТП устанавливаются.