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Землетрясение магнитудой 4 произошло в Северной Осетии

Очаг залегал на глубине около 1 км

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 января. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4 произошло в ночь на понедельник на территории Северной Осетии, неподалеку от российско-грузинской границы, сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Уточняется, что землетрясение произошло около полуночи в Алагирском районе, в 41 км юго-западнее Владикавказа, в 121 км к северу от Тбилиси. Ближайший населенный пункт - Верхний Фиагдон - находится в 13 км к юго-востоку от эпицентра. Очаг залегал на глубине около 1 км.

В оперативных службах Алагирского района ТАСС сообщили, что информация о последствиях пока уточняется.

Теги
РоссияСеверная Осетия
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