{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Суд начал рассмотрение иска Генпрокуратуры к экс-мэру Владивостока Пушкареву

Иск о взыскании 3,2 млрд рублей с Пушкарева и его компаний подали в связи с признанием его виновным в коррупционных преступлениях

ВЛАДИВОСТОК, 27 января. /ТАСС/. Советский районный суд Владивостока в понедельник начал рассмотрение по существу иска Генеральной прокуратуры РФ на 3,2 млрд рублей к бывшему мэру Владивостока Игорю Пушкареву, передает корреспондент ТАСС.

Пушкарев, которого ранее доставили из Москвы в СИЗО Владивостока, участвует в рассмотрении иска по видеосвязи. Судья запретил видеосъемку в зале.

На эту тему

Тверской суд Москвы 9 апреля 2019 года признал Пушкарева виновным в коррупции и приговорил к 15 годам колонии строгого режима, а также штрафу в размере 500 млн рублей. Суд вынес приговор и двум другим фигурантам дела: брат экс-мэра Андрей Пушкарев осужден условно на восемь лет с выплатой штрафа в размере 500 млн рублей, предприниматель Андрей Лушников получил 10 лет колонии строгого режима и штраф в размере 500 млн рублей.

Судом установлено, что в 2009-2015 годах мэр Владивостока за взятки на общую сумму 75 млн рублей препятствовал участию коммерческих организаций в муниципальных конкурсах в сфере строительства дорог. Затем он обеспечил победу в конкурсе муниципального унитарного предприятия Владивостока "Дороги Владивостока" и заключил с ним контракты на 1,2 млрд рублей для поставки материалов, производимых подконтрольными группе "Востокцемент" компаниями. В результате близкие родственники мэра получили от компаний группы "Востокцемент" дивиденды в размере 471,7 млн рублей.

Кроме того, Генпрокуратура подала иск о взыскании 3,2 млрд рублей с Пушкарева и его компаний в связи с признанием его виновным в коррупционных преступлениях. Ранее суд в рамках обеспечительных мер по иску наложил арест на недвижимое имущество трех предприятий группы компаний "Востокцемент".

Теги
РоссияПриморский край
Реклама на ТАСС
Землетрясение магнитудой 4 произошло в Северной Осетии
Очаг залегал на глубине около 1 км
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС