Открытое пламя на судне "Энигма Астралис" в Охотском море не наблюдается

ВЛАДИВОСТОК, 27 января. /ТАСС/. Горение на рыболовецком судне "Энигма Астралис", терпящем бедствие в Охотском море, прекратилось, но шторм мешает спасателям подойти к нему. Об этом сообщила ТАСС в понедельник представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры Валентина Глазова.

К судну 22 января приблизился спасатель "Сибирский". Аварийная партия планирует провести разведку на судне и завершить ликвидацию возгорания, если на борту к тому времени еще будет что-то гореть.

"Горение на судне прекратилось, открытого пламени не наблюдается, однако, судно-спасатель не может подойти для обследования и организации буксировки из-за шторма", - сообщила собеседница. По данным Колымского УГМС, 27 января в акватории Охотского моря снег, метель, ветер до 30 м/с.

Находившийся на промысле в Охотском море рыболовецкий траулер загорелся 21 января. Всех 47 членов экипажа в тот же день эвакуировали на ближайшую плавбазу, четверо из них позже пересели на спасатель-ледокол "Сибирский" для участия в операции по спасению судна, еще почти половина моряков уже отправлена на берег.

Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку по факту возгорания. 24 января открытое горение прекратилось, но потенциальная угроза взрыва на борту сохраняется из-за наличия на судне воспламеняющихся веществ.