Товарный поезд сбил легковушку на железнодорожном переезде в Омске

ОМСК, 27 января. /ТАСС/. Товарный поезд сбил легковой автомобиль на регулируемом железнодорожном переезде в Омске. Водитель легковушки госпитализирован в тяжелом состоянии, пассажир погиб на месте ДТП, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе регионального УГИБДД.

"На железнодорожным переезде [в Омске] в районе поселка Магистральный водитель девушка 1984 года рождения, управляя автомобилем Datsun, допустила столкновение с товарным поездом. В результате ДТП водителя в тяжелом состоянии доставили в медицинское учреждение, пассажир, девушка предположительно возраста 30-35 лет, от полученных травм на месте ДТП скончалась", - сказали в пресс-службе.

На сайте регионального МЧС сообщается, что для ликвидации последствий ДТП привлечены 14 сотрудников МЧС и 4 единицы техники.