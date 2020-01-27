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В Гонконге в больнице взорвалась самодельная бомба

В результате происшествия никто не пострадал

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 27 января. /ТАСС/. Взрыв самодельного взрывного устройства произошел в ночь на понедельник в одной из больниц Гонконга. В результате инцидента 20 пациентов были эвакуированы, никто не пострадал, сообщила газета South China Morning Post.

"Сотрудники отделения экстренной помощи услышали в уборном помещении громкие хлопки и обнаружили, что в одной из кабинок произошел взрыв", - сказал представитель администрации клиники Caritas Medical Centre, расположенной в районе Шам Шуй По в материковой части города.

"После взрыва было много белого дыма и небольшое возгорание. На месте случившегося обнаружены фрагменты стеклянной бутылки с батарейками и электрической цепью", - сказал представитель полиции Кевин Чун.

Задержаний по факту взрыва пока не производилось. Больница вернулась к работе в нормальном режиме.

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