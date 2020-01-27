Полицейские возбудили дело по факту стрельбы в ходе дорожного конфликта в Москве

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело по факту стрельбы в ходе дорожного конфликта на юго-востоке Москвы, где ранен один из водителей. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Отделом дознания ОМВД возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью" - прим. ТАСС), п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное с применением оружия" - прим. ТАСС)", - сказали в пресс-службе.

Накануне в полицию поступило сообщение об огнестрельном ранении на улице Перерва, дом 30. Прибыв на место, полицейские установили, что на Люблинской улице в районе дома 175 неизвестный водитель машины ВАЗ-21099 зеленого цвета без государственных номеров из хулиганских побуждений несколько раз выстрелил из неустановленного огнестрельного оружия в безработного водителя "Хендай Старекс", а затем скрылся. Его оппонент был госпитализирован с огнестрельным ранением грудной клетки и левого плеча.