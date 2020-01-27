{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Полицейские возбудили дело по факту стрельбы в ходе дорожного конфликта в Москве

Пострадавшего госпитализирован с огнестрельным ранением грудной клетки и левого плеча

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело по факту стрельбы в ходе дорожного конфликта на юго-востоке Москвы, где ранен один из водителей. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Отделом дознания ОМВД возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью" - прим. ТАСС), п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное с применением оружия" - прим. ТАСС)", - сказали в пресс-службе.

Накануне в полицию поступило сообщение об огнестрельном ранении на улице Перерва, дом 30. Прибыв на место, полицейские установили, что на Люблинской улице в районе дома 175 неизвестный водитель машины ВАЗ-21099 зеленого цвета без государственных номеров из хулиганских побуждений несколько раз выстрелил из неустановленного огнестрельного оружия в безработного водителя "Хендай Старекс", а затем скрылся. Его оппонент был госпитализирован с огнестрельным ранением грудной клетки и левого плеча.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
С судном "Энигма Астралис" в Охотском море утерян радиолокационный контакт
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС