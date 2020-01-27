Полиция Малайзии опровергла информацию о смерти сингапурца из-за новой пневмонии

СИНГАПУР, 27 января. /ТАСС/. Полиция Малайзии подтвердила, что причиной скоропостижной смерти 78-летнего мужчины на пограничном переходе с Сингапуром стала острая сердечная недостаточность, а не пневмония нового типа. Об этом сообщает в понедельник агентство Bernama .

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"Инцидент произошел в воскресенье рано утром, когда пассажирский автобус остановился на контроле для проверки документов. Находившийся в салоне мужчина пожаловался на сильную боль в груди, прибывшие на место врачи не смогли его спасти", - рассказал помощник руководителя пограничного перехода Дзалхайри Мухтар. По его словам, "проведенная в одной из местных больниц экспертиза показала, что гражданин Сингапура скончался от острой сердечной недостаточности".

Он также рассказал, что "правоохранительные органы начали проверку по факту распространения заведо ложных слухов, касающихся того, что мужчина якобы был носителем новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV".

На сегодняшний день в Малайзии подтверждено три случая заболевания пневмонией нового типа, все трое заболевших являются родственниками гражданина КНР, который был госпитализирован с этим же диагнозом в Сингапуре.