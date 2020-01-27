Свердловский детский омбудсмен проверит сообщения о женщине, "постиравшей" младенца

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка Свердловской области Игорь Мороков проверит информацию о жительнице города Талица, которая "постирала" в стиральной машине своего новорожденного ребенка. Документы для проверки уже направили в Талицу, сообщил ТАСС Мороков в понедельник.

Об инциденте ранее сообщил портал Е1.ru со ссылкой на источник. По словам женщины, ребенок родился мертвым.

Мороков сообщил, что специалисты будут устанавливать, как с этой семьей работали органы соцполитики и врачи, когда женщина была беременна. Он назвал произошедшее трагедией, добавив, что сложно понять, что могло толкнуть женщину на такой поступок.