Полиция возбудила уголовное дело после крупного ДТП с автобусом в Пермском крае

ПЕРМЬ, 27 января. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело после ДТП с рейсовым автобусом в Пермском крае. Об этом в понедельник сообщается на сайте ГУ МВД России по региону.

"Следствием отдела МВД России по Нытвенскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью")", - отмечается в сообщении.

Авария произошла 26 января около 09:00 на 414-м км трассы М-7 "Волга" в Нытвенском районе. По предварительным данным, водитель рейсового автобуса КАВЗ, который двигался по маршруту Чайковский - Пермь, выехал на полосу встречного движения, столкнулся с грузовым автомобилем, с которым впоследствии столкнулась легковушка. Пострадали 15 человек, в том числе один ребенок, их госпитализировали.

По данным МВД, в автобусе ехали 11 человек, 10 из них, включая водителя, пострадали. Также травмы получили три пассажира автомобиля Opel Meriva и водитель грузовой машины Hyundai. После осмотра медики отпустили на амбулаторное лечение 10 человек, три человека, включая водителя автобуса, находятся в тяжелом состоянии.

В управлении ГИБДД по Пермскому краю ТАСС сообщили, что водитель автобуса был трезв, имел водительский стаж более 40 лет, автобус перед рейсом проходил осмотр. Прокуратура организовала проверку. По ее данным, компания-перевозчик ранее попадала в поле зрения надзорных органов и привлекалась к ответственности.