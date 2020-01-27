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Рейс Хабаровск - Москва возвращается в аэропорт вылета из-за звонка о бомбе на борту

На борту находятся 262 пассажира и 10 членов экипажа
Описание
© Юрий Смитюк/ТАСС, архив

ХАБАРОВСК, 27 января. /ТАСС/. Лайнер, вылетевший из Хабаровска в Москву, возвращается в аэропорт вылета из-за сообщения о заложенном на борту взрывном устройстве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта Хабаровска.

В пресс-службе сообщили, что информация о заложенном взрывном устройстве на рейсе поступила на пульт Росгвардии. "Он [рейс] возвращается обратно", - сказали в пресс-службе.

По данным Flightradar24, Airbus A330 "Аэрофлота", следовавший в Москву из Хабаровска, подал сигнал тревоги над Зейским водохранилищем после часа полета на высоте почти 10 тыс. м и начал разворачиваться в сторону аэропорта вылета.

По данным сайта Шереметьево, рейс SU1713 должен был прибыть в Москву в 16:15 мск. На борту находятся 262 пассажира и 10 членов экипажа. Представитель аэропорта сообщил, что самолет готовится к посадке, все службы были приведены в готовность. Ориентировочно самолет сядет через полчаса, добавил он.

Теги
РоссияХабаровский край
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