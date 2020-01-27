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Пожар произошел в бизнес-центре "Румянцево" в Москве

В МЧС сообщили, что возгорание произошло в электрощитовой

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Пожар возник на одном из этажей бизнес-центра "Румянцево" в Москве, площадь составила 10 кв. м. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

"В бизнес-центре "Румянцево" на 22-м км Киевского шоссе произошел пожар на одном из этажей. Площадь составила 10 кв. м", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного главка МЧС ТАСС подтвердили факт пожара. "Установлено, что на 8-м и 9-м этажах произошло загорание в электрощитовой. Загорание на 8-м этаже локализовано", - уточнили в пресс-службе.

В момент загорания посетителей в здании не было.

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