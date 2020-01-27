Полиция возбудила уголовное дело после ДТП с маршруткой в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения после ДТП с маршруткой в Волосовском районе Ленинградской области. Как уточнили в управлении МВД по Санкт-Петербургу и области, в ДТП пострадали девять человек и один погиб.

Авария произошла днем 26 января на трассе "Нарва". Маршрутка ГАЗ съехала в кювет и перевернулась. В ГИБДД изначально сообщали о пяти пострадавших и одном погибшем, позже источник в экстренных службах сообщил ТАСС об увеличении числа пострадавших до семи.

"В результате ДТП на месте происшествия скончалась пассажирка 1992 года рождения, еще девять человек получили различные травмы. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека")", - говорится в сообщении.

Маршрутка ехала из Петербурга в город Сланцы Ленинградской области. Как пояснили ТАСС в автобусном парке, причиной ДТП могла стать скользкая дорога. При этом в Упрдоре "Северо-Запад" - учреждении, которое обслуживает трассу "Нарва", заявили, что дорога была убрана и претензий ГИБДД к дорожникам нет.