В Оренбургской области двоих подростков нашли мертвыми под снегом

ПЕРМЬ, 27 января. /ТАСС/. Следователи начали проверку после смерти двух подростков в Гайском городском округе Оренбургской области, тела которых нашли под снегом. Об этом в понедельник сообщается на сайте Следственного управления СК России по региону.

По данным следствия, в воскресенье днем два тринадцатилетних друга ушли гулять и не вернулись домой. Вечером на поиски подростков вышли родственники, которые обнаружили их недалеко от дороги. Тела мальчиков оказались засыпаны осыпью искусственного отвала породы со снегом.

"В рамках проверок произведен осмотр мест происшествия, опрошены родственники. Будут опрошены друзья, соседи погибших. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Также будет дана оценка действиям (бездействию) родителей, отвечающих за своих детей. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения", - отмечается в сообщении.