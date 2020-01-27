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Боеприпасы времен Великой Отечественной войны обнаружили на Волоколамском шоссе в Москве

На месте происшествия работают правоохранительные органы, экстренные службы и саперы

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Боеприпасы времен Великой Отечественной войны обнаружены в понедельник утром на Волоколамском шоссе в Москве, на месте работают специалисты. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Сегодня утром во время работ на Волоколамском шоссе, 88 обнаружены боеприпасы, предположительно, времен Великой Отечественной войны. Их количество в настоящее время уточняется", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас на месте происшествия работают правоохранительные органы, экстренные службы и саперы. Пострадавших нет. В дальнейшем боеприпасы будут вывезены для утилизации.

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