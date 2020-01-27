{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Прокуратура прокомментировала информацию о потере контакта с судном "Энигма Астралис"

По данным ведомства, говорить о том, что судно утонуло пока преждевременно

ВЛАДИВОСТОК, 27 января. /ТАСС/. Дальневосточная транспортная прокуратура пока не считает горевшее в Охотском море судно "Энигма Астралис", контакт с которым был потерян 26 января, затонувшим. Об этом ТАСС сообщила представитель ведомства Валентина Глазова.

Ранее об утере радиолокационного контакта с траулером сообщили ТАСС в пресс-службе Росморречфлота. Судно пропало с локаторов к 15:00 мск 26 января, о чем доложил капитан ледокольного спасательного судна "Сибирский". Судно находилось без экипажа в 130 милях к юго-востоку от порта Магадана. Принято решение начать поисково-спасательную операцию и направить 11 судов, которые находятся в этом промысловом районе.

"В настоящее время визуальный контакт с судном утерян из-за сильного снегопада и шторма. Утверждать, что судно затонуло, преждевременно", - сказала Глазова.

Как пояснил ТАСС управляющий группой компаний "Доброфлот", которая осуществляет промысел в этом районе Охотского моря, продолжающийся там шторм не представляет большой угрозы для управляемых судов, чего нельзя сказать об "Энигме Астралис". "Для этого времени года и для этого района это вполне обычный шторм, наши суда даже не покидают район, штормуют прямо в море. При этом он сейчас еще и лед разгонит, чем даже облегчит промысел. Но для неуправляемого судна, у которого еще и, как мы знаем, был опущен трал, такая погода, конечно, гораздо опаснее", - рассказал Александр Ефремов.

Теги
РоссияПриморский край
Реклама на ТАСС
В Оренбургской области двоих подростков нашли мертвыми под снегом
Дети пропали днем 26 января
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС