Прокуратура прокомментировала информацию о потере контакта с судном "Энигма Астралис"

ВЛАДИВОСТОК, 27 января. /ТАСС/. Дальневосточная транспортная прокуратура пока не считает горевшее в Охотском море судно "Энигма Астралис", контакт с которым был потерян 26 января, затонувшим. Об этом ТАСС сообщила представитель ведомства Валентина Глазова.

Ранее об утере радиолокационного контакта с траулером сообщили ТАСС в пресс-службе Росморречфлота. Судно пропало с локаторов к 15:00 мск 26 января, о чем доложил капитан ледокольного спасательного судна "Сибирский". Судно находилось без экипажа в 130 милях к юго-востоку от порта Магадана. Принято решение начать поисково-спасательную операцию и направить 11 судов, которые находятся в этом промысловом районе.

"В настоящее время визуальный контакт с судном утерян из-за сильного снегопада и шторма. Утверждать, что судно затонуло, преждевременно", - сказала Глазова.

Как пояснил ТАСС управляющий группой компаний "Доброфлот", которая осуществляет промысел в этом районе Охотского моря, продолжающийся там шторм не представляет большой угрозы для управляемых судов, чего нельзя сказать об "Энигме Астралис". "Для этого времени года и для этого района это вполне обычный шторм, наши суда даже не покидают район, штормуют прямо в море. При этом он сейчас еще и лед разгонит, чем даже облегчит промысел. Но для неуправляемого судна, у которого еще и, как мы знаем, был опущен трал, такая погода, конечно, гораздо опаснее", - рассказал Александр Ефремов.