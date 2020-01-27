В Подмосковье задержали подозреваемых в мошенничестве с лекарствами от онкозаболеваний

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Полиция задержала в Московской области троих подозреваемых в мошенничестве в отношении пенсионеров. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам Волк, в полицию обратилась 78-летняя москвичка, которая сообщила, что по телефону ей позвонила женщина и представилась сотрудницей онкологического центра. "Злоумышленница сообщила пенсионерке, что по результатам ранее сданных анализов у нее обнаружено злокачественное образование. Для лечения потерпевшей предложили приобрести дорогостоящий лекарственный препарат. Испугавшись за свою жизнь и здоровье, заявительница согласилась. Через некоторое время курьер передал ей три емкости, за которые она заплатила более 470 тыс. рублей," - сказала представитель МВД.

Однако, как отметила Волк, позже пенсионерка выяснила, что ее обманули. "В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции в Московской области задержаны две женщины и мужчина, уроженцы одного из государств ближнего зарубежья. В настоящее время установлены обстоятельства еще одного аналогичного противоправного деяния, совершенного злоумышленниками", - добавила она.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Подозреваемые арестованы. Сами злоумышленники отмечают, что в день они обзванивали от 20 до 50 человек.