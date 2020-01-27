Жительница Ставрополья пыталась продать свою новорожденную дочь

ПЯТИГОРСК, 27 января. /ТАСС/. Уголовное дело о продаже новорожденного ребенка возбуждено на Ставрополье, сообщило в понедельник журналистам следственное управление СК РФ по краю.

"Буденновский межрайонный следственный отдел следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело в отношении 36-летней женщины, подозреваемой в продаже своего новорожденного ребенка (ст. 127.1 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в сентябре 2019 года беременная женщина решила продать своего будущего ребенка, роды которого предстояли в декабре. "Подозреваемая разместила объявление в одной из социальных сетей в интернете, на которое отреагировала другая женщина, сообщив об этом в правоохранительные органы. Согласно достигнутой договоренности, в декабре 2019 года подозреваемая продала свою новорожденную дочь за 440 тыс. рублей женщине, действовавшей в рамках оперативно-разыскного мероприятия", - отмечается в пресс-релизе.

Сейчас девочка находится в больнице до решения органов опеки и попечительства.