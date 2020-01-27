В Москве "заминировали" несколько станций метро

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Кинологи проверяют некоторые станции Московского метрополитена после анонимных сообщений об их минировании. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Заминированы некоторые станции метро в столице. Также приходят сообщения о заложенных взрывных устройствах в московских судах и на других социально значимых объектах", - рассказал собеседник агентства, не уточнив количества заминированных станций. На местах работают правоохранительные органы и кинологи.

В течение последних трех месяцев неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией о "минировании" судов, школ, торговых центров и других организаций в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах России. Все угрозы оказались ложными. 23 января ФСБ России сообщила о блокировке зарегистрированного в Нидерландах ресурса Startmail.com, с которого с конца ноября прошлого года поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".