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В Москве "заминировали" несколько станций метро

Также сообщения с угрозами взрывов поступили в районные суды столицы

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Кинологи проверяют некоторые станции Московского метрополитена после анонимных сообщений об их минировании. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Заминированы некоторые станции метро в столице. Также приходят сообщения о заложенных взрывных устройствах в московских судах и на других социально значимых объектах", - рассказал собеседник агентства, не уточнив количества заминированных станций. На местах работают правоохранительные органы и кинологи.

В течение последних трех месяцев неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией о "минировании" судов, школ, торговых центров и других организаций в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах России. Все угрозы оказались ложными. 23 января ФСБ России сообщила о блокировке зарегистрированного в Нидерландах ресурса Startmail.com, с которого с конца ноября прошлого года поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".

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