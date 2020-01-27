Устроившего стрельбу в Забайкалье солдата доставили в Москву на психиатрическую экспертизу

ТЮМЕНЬ, 27 января. /ТАСС/. Срочник Рамиль Шамсутдинов, устроивший стрельбу в воинской части в Забайкалье, прибыл в Москву для прохождения психиатрической экспертизы в Институте имени Сербского. Об этом ТАСС сообщил его отец Салим Шамсутдинов в понедельник.

"Адвокаты сообщили мне, что он прибыл в Москву. Сегодня или завтра его привезут в Институт имени Сербского на экспертизу", - сказал собеседник агентства.

25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял военнослужащих своей войсковой части, в результате два офицера и шесть его сослуживцев погибли, еще двое находятся в тяжелом состоянии. В Минобороны сообщали, что военнослужащий устроил стрельбу на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". 17 декабря стало известно, что также возбуждено уголовное дело по факту неуставных отношений в части. Шамсутдинов и еще несколько солдат проходят по нему потерпевшими.