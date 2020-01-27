Угроза взрыва на борту вернувшегося в Хабаровск самолета не подтвердилась

ТАСС, 27 января. Специалисты обследовали борт пассажирского самолета Хабаровск - Москва, вернувшегося в аэропорт вылета после сообщения о "минировании", и не нашли следов взрывного устройства. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Дальневосточному федеральном округу.

"Борт был обследован, угроза взрыва не подтвердилась", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе хабаровского аэропорта в свою очередь сообщили, что пассажиры вылетят в Москву ночью. "Пассажиры вылетят ориентировочно в три часа ночи по местному времени", - сказал представитель пресс-службы, добавив, что сообщений о необходимости в медпомощи не поступало.

По данным портала Flightradar24, самолет Airbus A330 авиакомпании "Аэрофлот", следовавший из Хабаровска в Москву, подал сигнал тревоги после часа полета на высоте почти 10 тыс. м над Зейским водохранилищем и начал разворачиваться в сторону аэропорта вылета.

По данным пресс-службы аэропорта Хабаровска, "на пульт Росгвардии поступила информация о заложенном взрывном устройстве на рейсе Хабаровск - Москва".