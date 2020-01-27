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Четырех экс-военных ядерного комплекса Минобороны обвиняют в хищении 353 млн рублей

В мошенничестве обвиняют Олега Соболева, Лидию Чернопятову, Александра Кулемина и Алексея Якимова

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Суд рассмотрит уголовное дело в отношении четырех бывших должностных лиц воинской части, входящей в ядерный комплекс Министерства обороны, обвиняемых в хищении 353 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Военным следственным управлением СК РФ по Ракетным войскам стратегического назначения окончено предварительное следствие в отношении бывшего начальника финансово-экономического отдела - главного бухгалтера федерального казенного учреждения "Войсковая часть 14118" Олега Соболева, бывших его заместителей Лидии Чернопятовой и Александра Кулемина, а также бывшего начальника отдела планирования научно-исследовательских работ войсковой части 44026 подполковника запаса Алексея Якимова, - сообщили в СК. - После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в 235 гарнизонный военный суд в Москве для рассмотрения по существу".

Они обвиняются в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере, Соболев и Кулемин еще в и мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения. По версии следствия, в 2010-2014 годах обвиняемые систематически оформляли и направляли в банки подложные финансовые документы, на основании которых Минобороны необоснованно перечислил более 353 млн рублей, которые были обналичены и похищены. В ходе предварительного следствия наложен арест на деньги Якимова в иностранной валюте, эквивалентные 63 тыс. рублей, а также два автомобиля Кулёмина и его супруги стоимостью 1 млн рублей.

Соболев признал вину и заключил сделку со следствием, рассказал о механизме хищения, добровольно возместил часть ущерба на 1 млн рублей. Однако после ареста двухкомнатной квартиры в Тамбове, двух машино-мест в подземном паркинге элитного жилого комплекса в Сергиевом Посаде и коллекционного автомобиля BMW общей стоимостью свыше 40 млн рублей, оформленных на родственников и знакомых Соболева, он нарушил взятые на себя обязательства и следствие расторгло с ним соглашение.

Как отметили в СК, он стал оказывать воздействие на свидетелей из числа своих бывших подчиненных, в результате чего в отношении одного из них были приняты меры госзащиты, а также направил в различные инстанции около 200 жалоб на действия сотрудников следственных органов, ни одна из которых не подтвердилась. В 2019 году Соболев подал административный иск о взыскании со следственных органов компенсации за нарушение установленного УПК требования о соблюдении разумных сроков уголовного судопроизводства. Московский окружной военный суд отказал в удовлетворении иска, суды апелляционной и кассационной инстанций оставили это решение в силе. В ведомстве добавили, что обвиняемый и его защитники намеренно затягивали ознакомление с материалами дела и за 22 месяца лишь шесть раз приезжали для этого. СК ходатайствовал об ограничении срока ознакомления с материалами дела, суд его удовлетворил.

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