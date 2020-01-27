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Автобус с пассажирами опрокинулся и загорелся на трассе в Краснодарском крае

В результате ДТП пять человек получили травмы

ТАСС, 27 января. Пять человек пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса в Краснодарском крае, в результате ДТП автобус перевернулся и загорелся. Об этом ТАСС сообщили в Госавтоинспекции России.

"Сегодня утром на 14-м км автодороги ст. Тбилисская - ст. Ново-Владимировская водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21102 при обгоне совершил столкновение с двигавшимся впереди в попутном направлении автобусом "ГАЗ" с последующим опрокидыванием автобуса на проезжей части дороги и его возгоранием. В результате ДТП пять пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести", - сказал собеседник агентства.

По его словам, автобус перевозил 17 пассажиров от станции Калниболотская в аул Шунтук Республики Адыгея. На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают причины аварии.

Теги
РоссияКраснодарский край
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