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Землетрясение в Турции

Число жертв землетрясения в Турции выросло до 39

Как сообщили в МВД страны, спасены 45 человек

ТАСС, 27 января. Число жертв землетрясения в турецкой провинции Элязыг увеличилось до 39. Об этом в понедельник заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу в эфире телеканала NTV.

"В ходе поисково-спасательных работ, начатых сразу после землетрясения, спасены из-под завалов 45 человек. 39 наших граждан погибли. Двое из них в результате сердечного приступа. Никаких перебоев в электроснабжении, связи, логистике не зарегистрировано", - сказал он. Министр добавил, что военные транспортные самолеты доставили в зону стихии необходимое оборудование, больницы работают в круглосуточном режиме.

По словам Сойлу, в Элязыге и соседней провинции Малатья будут оборудованы два контейнерных лагеря для временного размещения людей на 1 тыс. и 5 тыс. семей соответственно.

Министр здравоохранения Мурат Курум в свою очередь сообщил, что в больницы после землетрясения обратились более 1,6 тыс. человек. Из них 86 на данный момент остаются на лечении, в том числе 18 - в реанимации. "В Элязыге 50 зданий разрушены. 308 построек получили серьезные повреждения, 150 - средние. 22 здания нуждаются в срочном сносе", - сказал министр.

По данным Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции, землетрясение магнитудой 6,8 произошло в пятницу в восточной провинции Элязыг, население которой составляет около 400 тыс. человек. Очаг стихии, затронувшей также соседнюю провинцию Малатья, залегал на глубине 10 км. Подземные толчки ощущались во многих регионах страны, а также в Израиле, Ираке и Сирии.

Теги
ИракСирияТурцияИзраильЗемлетрясение в Турции
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