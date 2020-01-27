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В здании Министерства культуры Украины произошло возгорание

Оно уже ликвидировано, пострадавших нет

КИЕВ, 27 января. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание, которое в понедельник произошло в одном из помещений здания Министерства культуры Украины в центре Киева. Об этом сообщила начальник сектора связей со СМИ и общественностью столичного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Светлана Водолага.

"Возгорание локализовано в короткий срок, в 11:24 (12:24 мск) пожар ликвидирован", - сообщила она в эфире телеканала "112 Украина". Водолага уточнила, что возгорание произошло в подвале, где расположен архив ведомства.

Она добавила, что на третьем этаже здания из-за сильного задымления оказались заблокированы четыре человека. "Двоих из них спасатели эвакуировали через окно по автолестнице, еще двоих вывели по лестнице", - отметила она.

"Жертв и пострадавших в результате пожара нет, причины установят правоохранительные органы", - заключила Водолага.

Пожар в здании Министерства культуры Украины, которое расположено на улице Ивана Франко в центре столицы, начался в понедельник утром. Основная часть находившихся в нем людей была эвакуирована до приезда спасателей.

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