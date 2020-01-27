СК предъявил обвинение командиру ВСУ по делу об обстреле кладбища в Донбассе

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Следственный комитет предъявил заочно обвинение командиру бригады Вооруженных сил Украины Дмитрию Кащенко по уголовному делу об обстреле в декабре кладбища в Донбассе, где был ранен мирный житель. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Следствием собраны доказательства, позволившие заочно предъявить обвинение командиру 58-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины полковнику Дмитрию Кащенко в организации применения в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 356 УК РФ)", - сообщила Петрено.

По данным следствия, 25 декабря 2019 года Кащенко по приказу вышестоящего командования организовал прицельный обстрел из минометов кладбища, расположенного в поселке Шахты города Горловки. В результате обстрела мирный житель получил ранения. "При этом Кащенко в силу занимаемой должности было известно, что применение подобного оружия по целям, расположенным в пределах населенных пунктов, может повлечь за собой массовую гибель гражданских лиц и масштабные разрушения объектов жизнеобеспечения и гражданского назначения", - добавила представитель СК.

Следствие считает, что Кащенко с соучастниками совершили преступление общеопасным способом, так как мирные жители подвергались опасности во время обстрелов населенных пунктов. "Принимаются меры для установления фактического местонахождения обвиняемого, а также проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление других должностных лиц Вооруженных сил Украины, причастных к совершению этого преступления", - добавила Петренко.