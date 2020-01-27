{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дела в отношении Рауфа и Рауля Арашуковых
Обновлено 

Отца экс-сенатора Арашукова подозревают в хищении более 500 млн рублей

Рауль Арашуков "категорически отвергает" вину, заявил его адвокат Владимир Постанюк

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Следствие подозревает бывшего советника гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз" и отца экс-сенатора Рауфа Арашукова Рауля Арашукова и других фигурантов в растрате более 500 млн рублей в рамках новых уголовных дел. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Владимир Постанюк.

На эту тему
Что известно об уголовном деле в отношении сенатора Рауфа Арашукова и его отца

"Мой подзащитный подозревается в трех эпизодах растраты на общую сумму более 500 млн рублей. Вину он категорически отвергает", - сказал защитник. Он уточнил, что обвинение Арашукову пока не предъявлено.

Ранее стало известно, что в отношении Рауля Арашукова возбуждено три новых уголовных дела по ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). В рамках этого дела по этой же статье проходят его супруга Нелли Арашукова и дочь Камила Агоева. По словам адвокатов, они покинули РФ и объявлены в розыск.

Как утверждает следствие, с 2010 года по март 2019 года (через два месяца после задержания - прим. ТАСС) Агоева была фиктивно трудоустроена советником генерального директора ОАО "Ставраполькрайгаз" и незаконно присвоила с отцом около 13 млн рублей. По данным следствия, в период с 2010 года по февраль 2019 года за фиктивное трудоустройство Нелли Арашуковой на должность начальника отдела кадров филиала ООО "Ставропольрегионгаз" фигурантами было присвоено более 2,8 млн рублей. Кроме того, в период с конца 2009 года по февраль 2017 года Рауль Арашуков с другими фигурантами присвоили 495,5 млн рублей, которые принадлежат "Газпрому", считает следствие.

Теги
РоссияДела в отношении Рауфа и Рауля АрашуковыхАрашуков, Рауль Туркбиевич
Реклама на ТАСС
Пассажирский самолет разбился в Афганистане
По данным телеканала TOLOnews, на борту могли находиться до 83 человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС