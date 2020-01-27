Отца экс-сенатора Арашукова подозревают в хищении более 500 млн рублей

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Следствие подозревает бывшего советника гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз" и отца экс-сенатора Рауфа Арашукова Рауля Арашукова и других фигурантов в растрате более 500 млн рублей в рамках новых уголовных дел. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Владимир Постанюк.

"Мой подзащитный подозревается в трех эпизодах растраты на общую сумму более 500 млн рублей. Вину он категорически отвергает", - сказал защитник. Он уточнил, что обвинение Арашукову пока не предъявлено.

Ранее стало известно, что в отношении Рауля Арашукова возбуждено три новых уголовных дела по ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). В рамках этого дела по этой же статье проходят его супруга Нелли Арашукова и дочь Камила Агоева. По словам адвокатов, они покинули РФ и объявлены в розыск.

Как утверждает следствие, с 2010 года по март 2019 года (через два месяца после задержания - прим. ТАСС) Агоева была фиктивно трудоустроена советником генерального директора ОАО "Ставраполькрайгаз" и незаконно присвоила с отцом около 13 млн рублей. По данным следствия, в период с 2010 года по февраль 2019 года за фиктивное трудоустройство Нелли Арашуковой на должность начальника отдела кадров филиала ООО "Ставропольрегионгаз" фигурантами было присвоено более 2,8 млн рублей. Кроме того, в период с конца 2009 года по февраль 2017 года Рауль Арашуков с другими фигурантами присвоили 495,5 млн рублей, которые принадлежат "Газпрому", считает следствие.