Пассажирский самолет разбился в Афганистане

ТАСС, 27 января. Пассажирский самолет афганских авиалиний (Afghan Airlines) потерпел в понедельник крушение в провинции Газни. Об этом сообщило агентство Ariana News.

Как указал представитель губернатора провинции, самолет разбился в уезде Дих-Як.

По данным телеканала TOLOnews, на борту пассажирского самолета могли находиться до 83 человек. Лайнер, по предварительной информации, направлялся из города Герат в Кабул.

При этом сама Afghan Airlines вскоре опровергла информацию о крушении самолета в Газни.

В новость были внесены изменения (13:37 мск) - добавлено опровержение Afghan Airlines