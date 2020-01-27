ТЦ "Водный" в Москве получили сообщения об угрозе взрыва

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Сотрудников и посетителей московского торгового центра "Водный" эвакуируют из-за сообщения с угрозой взрыва. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Сообщение с угрозой взрыва получил торговый центр "Водный" на Головинском шоссе, оттуда в настоящее время эвакуировано более 1,5 тыс. человек", - сказал собеседник агентства. По его словам, на месте работают правоохранительные органы и экстренные службы.

Ранее сообщалось, что в понедельник утром вновь началась волна "минирований". В основном все сообщения приходят на электронную почту, в единичных случаях поступают звонки по телефону. Подобные сообщения уже получили около 10 судов, все станции столичного метрополитена, Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, а также территориальное управление Росимущества. В общей сложности эвакуировано несколько тысяч человек.