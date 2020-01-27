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Нарушение границы РФ украинскими военными кораблями
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ФСБ приостановила следствие по делу задержанных в Керченском проливе украинских моряков

Задержанные украинские моряки, ноябрь 2018 года украинских военных моряков
Описание
Задержанные украинские моряки, ноябрь 2018 года
© украинских военных моряков

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Следователи ФСБ РФ приостановили следственные действия по уголовному делу в отношении украинских военных моряков, задержанных за инцидент в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Об этом ТАСС сообщил адвокат Николай Полозов, представляющий интересы переданных на родину украинских моряков.

"Сегодня следователь оповестил о приостановке производства по уголовному делу о незаконном пересечении государственной границы украинскими моряками", - сказал защитник.

По его словам, о причинах такого решения станет ясно после того, как адвокат ознакомится с соответствующим постановлением следствия.

Теги
УкраинаРоссияНарушение границы РФ украинскими военными кораблями
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