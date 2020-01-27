В Афганистане не исключают, что разбившийся самолет принадлежал зарубежной авиакомпании

КАИР, 27 января. /ТАСС/. Разбившийся в понедельник в афганской провинции Газни пассажирский самолет мог принадлежать иностранной авиакомпании. Об этом, как передает афганский телеканал 1TVNews, сообщили местные власти.

По словам губернатора провинции Газни Вахидуллы Калимзая, "самолет не принадлежал какой-либо отечественной компании". "По всей видимости, речь идет об иностранном перевозчике, - заметил он. - Самолет полностью сгорел".

До сих пор нет достоверной информации о потерпевшем крушение борте. Лайнер упал в подконтрольном радикальному движению "Талибан" (запрещено в РФ) уезде Дих-Як в центральной части страны. Туда сейчас выдвинулся афганский спецназ.

Первоначально сообщалось, что лайнер принадлежал авиакомпании Ariana Afghan Airlines, но национальный авиаперевозчик опроверг эту информацию.