Житель Астрахани в течение 14 лет насиловал свою несовершеннолетнюю дочь

АСТРАХАНЬ, 27 января. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении жителя Астрахани, которого подозревают в насилии над своей несовершеннолетней дочерью. Предположительно, мужчина в течение 14 лет издевался над ней, сообщили в понедельник в пресс-службе следственного управления СК РФ по Астраханской области.

"По версии следствия, в период с 2005 по 2019 год 40-летний житель Астрахани совершал в отношении своей малолетней дочери 2000 года рождения насильственные действия сексуального характера и изнасилования. Мужчину подозревают в 130 преступлениях против половой неприкосновенности своей дочери", - уточнили в пресс-службе.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 и ч. 4 ст. 131, ч. 3 и ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста", "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста"). Подозреваемый задержан.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ход расследования находится на особом контроле руководителя следственного управления СК РФ по региону Ибрагима Могушкова.