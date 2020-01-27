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Житель Астрахани в течение 14 лет насиловал свою несовершеннолетнюю дочь

Мужчина задержан

АСТРАХАНЬ, 27 января. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении жителя Астрахани, которого подозревают в насилии над своей несовершеннолетней дочерью. Предположительно, мужчина в течение 14 лет издевался над ней, сообщили в понедельник в пресс-службе следственного управления СК РФ по Астраханской области.

"По версии следствия, в период с 2005 по 2019 год 40-летний житель Астрахани совершал в отношении своей малолетней дочери 2000 года рождения насильственные действия сексуального характера и изнасилования. Мужчину подозревают в 130 преступлениях против половой неприкосновенности своей дочери", - уточнили в пресс-службе.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 и ч. 4 ст. 131, ч. 3 и ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста", "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста"). Подозреваемый задержан.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ход расследования находится на особом контроле руководителя следственного управления СК РФ по региону Ибрагима Могушкова.

Теги
РоссияАстраханская область
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