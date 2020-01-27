Украинские националисты в Харькове сорвали митинг в поддержку русского языка

КИЕВ, 27 января. /ТАСС/. Группа радикальных националистов в Харькове напала на участников митинга против дискриминации русского языка на Украине. Об этом в понедельник сообщил один из организаторов митинга, член политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Андрей Лесик.

Собравшиеся требовали сохранить за жителями региона право на использование русского языка, а также не допустить подписания закона о среднем образовании, который подрывает право жителей Украины учиться на родном языке. "Националисты пришли сорвать наше мероприятие. <...> Распылили слезоточивый газ, я был в больнице, промыл глаза. Один сотрудник полиции попал в больницу с ожогом глаз, а также несколько сотрудников телеканалов", - сообщил Лесик в эфире телеканала "112 Украина".

По данным харьковских СМИ, акция националистов началась одновременно с митингом оппозиции. Среди радикалов оказались молодые люди в униформе с нашивками организации "Национальные дружины", а также несколько человек с флагами "Правого сектора" (запрещена в России).

Официальной информации правоохранительных органов о пострадавших пока не обнародовано.

Верховная рада 16 января приняла закон "О полном общем среднем образовании", который предусматривает постепенное сокращение преподавания на языках национальных меньшинств, в том числе русском. Документ был раскритикован как внутри Украины, так и за ее пределами. Депутаты от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" пообещали обратиться в Конституционный суд Украины для отмены "этого дискриминационного и антиконституционного акта". В МИД РФ заявили, что новым законом власти Украины продолжают политику насильственной украинизации населения, чем нарушают обязательства по защите прав человека.

Депутаты Верховной рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Наталья Королевская и Михаил Папиев 23 января зарегистрировали проект постановления об отмене решения парламента о данном законе, таким образом заблокировав подписание документа.