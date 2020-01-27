В Костроме силовики задержали подростков, которые планировали устроить стрельбу в школе

КОСТРОМА, 27 января. /ТАСС/. Трое подростков в Костроме планировали устроить стрельбу в школе. Об этом сообщила журналистам пресс-служба управления МВД России по Костромской области.

"В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники регионального УМВД совместно с УФСБ России по Костромской области при содействии органов региональной власти получили информацию о 15-летнем подростке, увлекающемся экстремистскими идеями. Школьник публиковал у себя на страничке запрещенные материалы и явно проявлял интерес к движению колумбайна ("Колумбайн-сообщества" - группы, посвященные массовому убийству в школе Колумбайн в штате Колорадо - прим. ТАСС). Дальнейшая проверка показала, что подросток собрал группу единомышленников из числа своих одноклассников, с которыми всерьез обсуждал проведение акции "скулшутинга" в "родной" школе", - говорится в сообщении.

По данным полиции, подростки начали отрабатывать боевые навыки - стрелять в гаражах из пневматического пистолета. Причиной такого поведения стали конфликты в классе, обида за несправедливо поставленную учителем оценку. Все участники группы установлены - это трое подростков.

Во время обысков у школьников изъяты компьютеры и мобильные телефоны, в них содержится переписка, обсуждения планировавшейся в этом году акции. Со школьниками и их родителями проведены профилактические беседы, семьи подростков взяты на особый контроль. Беседы также проводятся в школе.