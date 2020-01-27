Прокуратура проводит проверку после отключения тепла в 68 домах Кирова из-за дефекта сети

КИРОВ, 27 января. /ТАСС/. Прокуратура Кировской области организовала проверку после отключения тепла в 68 многоквартирных домах из-за разрыва магистрального трубопровода на перекрестке улиц Казанской и Спасской в Кирове, сообщается на сайте ведомства.

По данным правительства региона, авария на теплотрассе произошла в ночь на 26 января, утром начались восстановительные работы, оперативно были подключены к теплу все жилые дома. В региональном Минздраве сообщили, что в результате аварии четыре человека получили ожоги, один человек был госпитализирован в удовлетворительном состоянии.

"Прокуратура Кировской области организовала проверку в связи прекращением подачи отопления и горячего водоснабжения в 68 многоквартирных жилых дома в результате разрыва магистрального трубопровода на перекрестке улиц Казанской и Спасской города Кирова 25 января", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, травмы получили шесть человек. По этому факту следственными органами проводится доследственная проверка, результаты которой находятся на контроле прокуратуры.

Кировский филиал "Т Плюс" объединяет генерирующие и теплосетевые активы в Кирове и Кирово-Чепецке. В состав филиала входят четыре станции: Кировские ТЭЦ-1, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5, а также ОАО "Кировская теплоснабжающая компания".