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Во Владивостоке задержали гражданина Японии при попытке получения секретных материалов

Японским дипломатам заявлен протест, находившийся в России по журналистской визе японец выехал на родину, проинформировали в МИД РФ
Здание МИД РФ Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Здание МИД РФ
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Японским дипломатам заявлен протест в связи с действиями гражданина Японии, задержанного в декабре при попытке получить материалы о российском военном потенциале. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в МИД РФ.

"Японским дипломатам, аккредитованным в России, заявлен протест о недопустимости указанных действий. В МИД России вызван советник-посланник посольства Японии в Москве, которому была вручена нота протеста в связи с противоправными действиями японского подданного", - указали в дипведомстве.

В МИД РФ информировали, что гражданин Японии был задержан сотрудниками российских правоохранительных органов во Владивостоке 25 декабря 2019 года при попытке получения секретных материалов о российском военном потенциале на Дальнем Востоке.

"Российская сторона объявила задержанному с поличным японскому подданному официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ. Ему были даны 72 часа на то, чтобы он покинул территорию РФ", - отметили в дипведомстве.

"На следующий день находящийся в России по журналистской визе японец выехал на родину", - добавили в МИД.

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ЯпонияРоссия
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