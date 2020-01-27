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Мужчина пострадал из-за обрушения стен при пожаре в гараже в Люберцах

Состояние пострадавшего оценивается, как тяжелое

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Пожар возник в гараже в поселке Красково в городском округе Люберцы в Подмосковье. Как сообщил источник ТАСС в экстренных службах, в результате обрушения стен здания пострадал один человек.

"Пожар произошел в одноэтажном кирпичном гараже с мансардой в поселке Красково. Площадь возгорания составила 28 кв. м. По предварительным данным, в результате взрыва кислородного баллона произошло обрушение всех внешних стен строения, в результате чего завалило два легковых автомобиля, пострадал мужчина", - сказал собеседник агентства.

На месте находятся медики, которые оказывают помощь пострадавшему. У него контузия, минно-взрывная травма и сильные ожоги, состояние оценивается, как тяжелое. На место происшествия ожидается прибытие реанимобиля.

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