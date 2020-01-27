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Дела в отношении Рауфа и Рауля Арашуковых

Обвиняемый по трем статьям экс-сенатор Рауф Арашуков хочет дать показания следователям ФСБ

Бывший чиновник отметил, что не доверяет представителям Следственного комитета, занимающимся расследованием его уголовного дела

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Бывший сенатор от КЧР Рауф Арашуков, обвиняемый по трем статьям УК РФ, хочет дать показания следователям ФСБ и просит главу спецслужбы помочь в расследовании его уголовного дела. Об этом он заявил в Московском городском суде, где в понедельник рассматривается вопрос о продлении ему срока ареста.

"Я обратился к начальнику ФСБ Александру Бортникову с просьбой выяснить, кто [меня] преследует, кто стоит за моим делом, кто его заказал. Готов давать показания исключительно следователю ФСБ со всеми фактами и доказательствами", - сказал бывший чиновник, отметив, что не доверяет представителям Следственного комитета, занимающимся расследованием его уголовного дела.

30 января 2019 года он был лишен неприкосновенности и задержан в зале заседаний Совета Федерации. Это стало первым подобным случаем в истории верхней палаты российского парламента. Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 210 ("Участие в преступном сообществе"), ч. 4 ст. 309 ("Давление на свидетеля"), а также по ч. 2 ст. 105 ("Убийство") УК РФ по факту организации убийств в 2010 году зампредседателя общественного молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. 31 января сенатор был арестован, 12 марта Басманный суд Москвы постановил временно отстранить его от должности.

Его отец - бывший советник гендиректора "Газпром межрегионгаз" Рауль Арашуков - проходит главным фигурантом уголовного дела о хищении газа у ПАО "Газпром" на 31 млрд рублей. В его отношении возбуждены также уголовные дела по ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата") с суммой ущерба более 770 млн рублей. В рамках этого дела по этой же статье проходят его супруга Нелли Арашукова и дочь Камила Агоева. По словам адвокатов, они покинули РФ и объявлены в розыск.

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Бортников, Александр ВасильевичРоссияДела в отношении Рауфа и Рауля Арашуковых
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