Информация о "минированиях" судов, метро и ТЦ в Москве не подтвердилась

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Полицейские обследовали в понедельник все здания судов, ТЦ, станции метро в Москве после сообщений об угрозе взрыва, ни одна угроза не подтвердилась. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что в понедельник утром вновь поступили угрозы о "минировании" семи районных судов Москвы, всех станций столичного метро, Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, территориального управления Росимущества, а также торгового центра "Водный". В общей сложности было эвакуировано несколько тысяч человек.

"Все объекты были обследованы сотрудниками полиции и кинологами. В результате мероприятий никаких взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было", - сказал собеседник агентства, отметив, что в основном сообщения о "минировании" приходили по электронной почте.

В течение последних трех месяцев неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией о "минировании" в суды, школы, торговые центры и другие организации в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах РФ. Все угрозы оказались ложными. 23 января ФСБ России сообщила о блокировке зарегистрированного в Нидерландах ресурса Startmail.com, с которого с конца ноября прошлого года поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".