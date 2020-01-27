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В Махачкале подростки осквернили Вечный огонь

Полиция проводит проверку

МАХАЧКАЛА, 27 января. /ТАСС/. Подростки в Махачкале танцевали на мемориале памяти воинов, погибших в Великой Отечественной войне, а также жарили на Вечном огне куриные окорочка. Полиция проводит проверку, сообщает пресс-служба республиканского МВД на своей странице в Instagram.

"Шокирующее видео снято сегодня в парке Ленинского комсомола в Махачкале. Подростки жарили куриные окорочка и танцевали на памятнике "Памяти воинов, погибших в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.

Руководством республиканского МВД назначена проверка. "Родители подростков будут установлены и привлечены к административной ответственности", - отметили в пресс-службе министерства.

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