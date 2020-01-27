Жительницы Владимирской области требуют 15 млн рублей за то, что их перепутали в роддоме

ВЛАДИМИР, 27 января. /ТАСС/. Две жительницы Владимирской области подали иск о взыскании компенсации морального вреда за то, что в новорожденном возрасте в 1962 году их перепутали сотрудники фельдшерско-акушерского пункта. Истцы требуют выплатить им по 15 млн рублей, сообщается в понедельник на сайте Ленинского районного суда.

"Истцы указывают, что родились в августе 1962 года в поселке Южный Меленковского района Владимирской области. В результате проведенного в июне 2019 года анализа ДНК выявлена подмена новорожденных младенцев в фельдшерско-акушерском пункте. Воспитание в чужой семье, отсутствие возможности общения с биологическими родителями, неприязнь со стороны окружающих негативно отразились на всей последующей жизни истцов, причинили моральный вред, компенсацию которого каждая из них оценила в 15 млн рублей", - говорится в сообщении.

Рассмотрение гражданского дела начнется 19 февраля. Как отмечается в карточке дела, ответчиками значатся, в частности, Меленковская центральная районная больница и департамент здравоохранения Владимирской области.