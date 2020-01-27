Мосгорсуд продлил до 24 апреля срок ареста Рауфа Арашукова

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Московский городской суд продлил до 24 апреля срок содержания под стражей бывшего сенатора от КЧР Рауфа Арашукова и его отца - экс-советника гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз" - Рауля Арашукова, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Что известно об уголовном деле в отношении сенатора Рауфа Арашукова и его отца

"Продлить срок содержания под стражей Рауфу Арашукову и Раулю Арашукову до 24 апреля 2020 года ", - огласила постановление судья. До той же даты продлен срок ареста другому фигуранту дела - замгендиректора "Газпром газораспределение" Николаю Романову. Срок следствия по делу установлен до 24 апреля 2020 года.

В ходе заседания стало известно, что следствием получены результаты судебных и бухгалтерско-экономических экспертиз, устанавливается местонахождение лиц, объявленных в розыск в рамках уголовного дела, в том числе матери и сестры экс-сенатора. По словам представителя СК, продлить срок стражи фигурантам необходимо в связи с тем, что они обвиняются в совершении тяжких и особо тяжких преступлениях, могут скрыться от следствия и суда, угрожать свидетелям и уничтожить вещественные доказательства по делу. Следователь также отметил, что по делу привлечены более 25 человек, из которых более 15 человек находятся под стражей.

Представитель прокуратуры не усмотрел признаков волокиты в расследовании дела в отношении фигурантов и поддержал заявленное следствием ходатайство о продлении ареста.

Адвокаты Арашуковых в свою очередь просили отправить их подзащитных под домашний арест или избрать иную меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

"То преследование, которое в отношении нас происходит, вы ничего не знаете, что там происходит [в расследовании уголовного дела]. Я понимаю, что кто-то там заплатил, кто-то там что-то заказал, но моим родственникам постоянно угрожают, пугают", - обратился к суду Рауф Арашуков. Кроме того, он заявил, что готов дать показания следователям ФСБ, выразив недоверие представителям Следственного комитета, занимающимся расследованием его уголовного дела.