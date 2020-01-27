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В Сыктывкаре крыса покусала двухлетнего мальчика

Врачи обработали раны и сделали ребенку уколы против бешенства

СЫКТЫВКАР, 27 января. /ТАСС/. Следственный отдел СУ СК РФ по Сыктывкару начал проверку после появления в СМИ публикаций о двухлетнем мальчике, которого в малосемейном общежитии покусала крыса. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по региону.

"Из публикации следует, что жильцы дома, где проживает семья, неоднократно обращались в управляющую организацию, но мер по борьбе с грызунами не принимается. В ходе проверочных мероприятий будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана правовая оценка действиям управляющей компании", - говорится в сообщении следственного управления.

Инцидент с нападением крысы на ребенка подтвердили ТАСС в Минздраве региона. "Родители с ребенком обратились в травмпункт республиканской детской клинической больницы со следами от укусов грызунов. Ребенку назначено обработка раны, шесть уколов против бешенства, два из них сделаны. Укусы небольшие", - сообщили ТАСС в ведомстве.

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