Проседание грунта произошло в Шубинском переулке в Москве

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Проседание грунта произошло в понедельник в Шубинском переулке в центре Москвы из-за грузовика с перегрузом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе префектуры Центрального административного округа.

"Сегодня днем в районе Арбат по адресу Шубинский переулок, 2/3 произошло проседание грунта. На место оперативно прибыли коммунальные службы, причина произошедшего установлена. Инцидент произошел из-за халатности водителя управлявшего автотранспортом со сверх допустимой погрузочной массой", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что целостность дорожного покрытия будет восстановлена в ближайшее время.

В пресс-службе столичного управления ГИБДД ТАСС уточнили, что инцидент произошел около трех часов назад. Движение в этом месте было затруднено. В настоящее время оно восстановлено.

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