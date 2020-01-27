Верховный суд Дагестана оставил под арестом журналиста Гаджиева

МАХАЧКАЛА, 27 января. /ТАСС/. Верховный суд Дагестана не удовлетворил апелляционную жалобу адвокатов журналиста издания "Черновик" Абдулмумина Гаджиева на продление ему ареста до 13 марта, сообщил ТАСС заместитель главного редактора газеты Магомед Магомедов.
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"Верховный суд Дагестана сегодня рассмотрел апелляционную жалобу на постановление Советского районного суда Махачкалы о продлении меры пресечения нашему коллеге Абдулмумину Гаджиеву. Судья отказал в ее удовлетворении", - сообщил Магомедов.
Редактор отдела "Религия" дагестанского общественно-политического еженедельника "Черновик" Гаджиев был задержан 14 июня. По версии следствия, опубликовав в газете интервью с основателем благотворительного фонда "Ансар" и мусульманским проповедником Абу Умаром Саситлинским (Исраилом Ахмеднабиевым), он побудил людей жертвовать ему деньги, а фонд переводил их боевикам запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство".
18 июня суд арестовал журналиста, с тех пор он находится под стражей.