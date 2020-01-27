Верховный суд Дагестана оставил под арестом журналиста Гаджиева

МАХАЧКАЛА, 27 января. /ТАСС/. Верховный суд Дагестана не удовлетворил апелляционную жалобу адвокатов журналиста издания "Черновик" Абдулмумина Гаджиева на продление ему ареста до 13 марта, сообщил ТАСС заместитель главного редактора газеты Магомед Магомедов.

"Верховный суд Дагестана сегодня рассмотрел апелляционную жалобу на постановление Советского районного суда Махачкалы о продлении меры пресечения нашему коллеге Абдулмумину Гаджиеву. Судья отказал в ее удовлетворении", - сообщил Магомедов.

Редактор отдела "Религия" дагестанского общественно-политического еженедельника "Черновик" Гаджиев был задержан 14 июня. По версии следствия, опубликовав в газете интервью с основателем благотворительного фонда "Ансар" и мусульманским проповедником Абу Умаром Саситлинским (Исраилом Ахмеднабиевым), он побудил людей жертвовать ему деньги, а фонд переводил их боевикам запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство".

18 июня суд арестовал журналиста, с тех пор он находится под стражей.