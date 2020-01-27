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В Москве возбудили дело в отношении руководства хостела, за регистрацию 3 тыс. мигрантов

Хостел расположен в Сходненском тупике

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении руководства одного из хостелов в Москве, которое фиктивно зарегистрировало более 3 тыс. нелегальных мигрантов из Закавказья и Средней Азии. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Генпрокуратуры РФ.

"Тушинская межрайонная прокуратура Москвы <…> провела проверку соблюдения требований законодательства ООО "ОВАЛ", оказывающего гостиничные услуги в хостеле, расположенном в Сходненском тупике. В ходе проверки установлен факт организации руководством ООО "ОВАЛ" незаконной миграции иностранных граждан", - говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, в гостинице поставили на учет по месту пребывания более 3 тыс. граждан Азербайджана, Узбекистана и Таджикистана, которые при этом не вселялись в хостел. "По результатам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322.1. УК РФ (организация незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации)", - сообщается на сайте.

Кроме того, в ходе проверки выявлено много нарушений в эксплуатации помещений. Жилые комнаты размещены на цокольном этаже и не имеют естественного освещения, помещения кухни и зоны сушки белья расположены в коридорах. В хостеле не проводится дезинфекция, сотрудники не проходят периодические медицинские осмотры и не имеют медицинских книжек.

"По результатам проверки прокурор возбудил в отношении юридического лица и его руководителя 26 дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 20.4 (нарушение требований пожарной безопасности), ст. 6.4 (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений, зданий, сооружений), ч. 4 ст. 18.9 (нарушение правил пребывания в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства) КоАП", - говорится в сообщении.

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