Пять человек пострадали в ДТП со стрельбой на Кубани

КРАСНОДАР, 27 января. /ТАСС/. Полицейские проводят проверку после ДТП в Тбилисском районе Краснодарского края, где пострадали пять человек. По заявлению, поступившему в полицию, авария была сопряжена со стрельбой. Об этом журналистам в понедельник сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"В дежурную часть ОМВД России по Тбилисскому району поступило сообщение от 55-летней местной жительницы, двигавшейся на автомобиле ГАЗ-322132 ("Газель") в станице Нововладимировской, о том, что их преследует ВАЗ-2110, при этом пассажир легковушки производит выстрелы в воздух, предположительно, из травматического пистолета. По предварительным данным, на 15-м км автодороги Тбилисская - Нововладимировская автомобиль марки ВАЗ-2110, совершая обгон, допустил наезд на ограждение, после чего столкнулся с автомобилем заявительницы. В результате ДТП пострадали четверо пассажиров "Газели" и водитель автомобиля ВАЗ, все они госпитализированы с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении ведомства.

"Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося", - добавили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что "Газель" после столкновения опрокинулась и загорелась. По предварительной версии краевого управления полиции, перед инцидентом у пассажиров "Газели" произошел конфликт с тремя молодыми людьми, после чего эти трое начали их преследовать на автомобиле ВАЗ-2110. Предположительно, молодые люди могли находиться в состоянии опьянения, они направлены на прохождение медицинского освидетельствования.